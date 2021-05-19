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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 5:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 5:56 ص

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يلتقي يوفنتوس مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، كما يواجه باريس سان جيرمان فريق موناكو في نهائي كأس فرنسا.

وعلى المستوى المحلي، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ويلتقي مصر المقاصة مع مستضيفه فريق أسوان.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس فرنسا (النهائي):

موناكو × باريس سان جيرمان  9:15م                     beIN Sports HD 2

كأس إيطاليا (النهائي):

أتالانتا × يوفنتوس   9:00م                         Libya Sport Channel

الدوري الإنجليزي الممتاز:

إيفرتون × وولفرهامبتون  7:00م                                     beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد × شيفيلد يونايتد  7:00م                                   beIN Sports HD Xtra 1

توتنهام هوتسبير × أستون فيلا  7:00م                               beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس × أرسنال  8:00م                                    beIN Sports 3 HD Premium

بيرنلي × ليفربول   9:15م                                             beIN Sports 1 HD Premium

وست بروميتش ألبيون × وست هام يونايتد   9:15م                beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري الممتاز:

المقاولون العرب × الإسماعيلي  7:00م                                  ONTIME SPRTS2 HD

أسوان × مصر المقاصة  9:00م                                           ONTIME SPRTS1 HD

دوري المحترفين السعودي:

الهلال × الأهلي  8:00م                                              KSA Sports 1 HD


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