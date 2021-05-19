الصحة: نستهدف تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك لكورنا محليا خلال العام الأول

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر استقبلت حتى الآن أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، مشيرة إلى وصول ما يقرب من مليوني جرعة أخرى من اللقاحات المتعاقد عليها مع منظمة كوفاكس، إضافة إلى 500 ألف جرعة أخرى من لقاح سينوفارم خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه تم التعاقد على تصنيع لقاح سينوفاك الصيني محليًا عن طريق خطوط إنتاج شركة فاكسيرا، موضحة أنه سيتم استيراد المواد الخام الخاصة به خلال نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى استهداف الوزارة لتصنيع نحو 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليًا خلال العام الأول، لتغطية الاحتياجات المحلية، والتصدير للدول المحيطة، مؤكدة توافر الجرعة الثانية لجميع المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا سواء من تطعيم أسترازينكا أو سينوفارم.

وأكدت أن اللقاحات المتوفرة في مصر حاليًا تكفي جميع المواطنين المسجلين على الموقع الرسمي للوزارة، مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل خاصة مع تدفق اللقاحات خلال الفترة المقبلة.