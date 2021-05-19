وفد حقوقي أمريكي يثمن جهود موريتانيا في مجال محاربة الرق

ثمن وفد حقوقي أمريكي جهود موريتانيا في مجال محاربة الرق.

وأفاد بيان لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني (وهي جهاز حكومي)، بأن مفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص، استقبل، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، وفدا حقوقيا أمريكيا، برئاسة السيد سيان تنير، منسق "المعهد الانعتاقي" بشيكاغو.

وعرض ولد بوخريص، خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في إطار الجهود التي تقوم بها لحماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، ولمحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة.

من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية لحماية حقوق الإنسان ولمحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة، مبدين استعدادهم لمواكبة هذه الجهود.

وجرى اللقاء بحضور المفوض المساعد الرسول ولد الخال، والمستشار القانوني مصطفى فاتي، ومدير حقوق الإنسان سيدي محمد ولد شيخنا، ورئيس منظمة نجدة العبيد أبوبكر ولد مسعود.