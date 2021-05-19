سنغافورة تتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتنتقد الهند بسبب ادعاء حول طفرة جديدة لكورونا

في خلاف دبلوماسي مزدوج نادر، انتقدت وزارة خارجية سنغافورة اليوم الأربعاء بشكل منفصل الهند والولايات المتحدة، متهمة الأخيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية ، كما انتقدت مسؤولا هنديا كبيرا بسبب ادعاءات حول وجود طفرة سنغافورية جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها "تشير بكل أسف إلى أن السفارة الأمريكية في سنغافورة شاركت في استضافة ندوة على الإنترنت مع منظمة "أوجاتشاجا" المحلية التي تصف نفسها بأنها منظمة لمجتمع المثليين، الأكثر اعترافا بها في سنغافورة أمس الأول الإثنين".

وأضافت الوزارة أنها قامت بتذكير السفارة أن "البعثات الأجنبية هنا لا تتدخل في قضايانا الاجتماعية والسياسية الداخلية ، بما فيها قضايا مثل الكيفية التي يتعين بها التعامل مع التوجه الجنسي في السياسة العامة".

ولدى الولايات المتحدة وسنغافورة علاقات وثيقة، حيث أجرى جيشا البلدين الأسبوع الماضي تدريب "تايجر بالم" المشترك السنوي.

ومن جهة أخرى، رفضت سنغافورة إدعاء رئيس وزراء نيودلهي بأنه تم اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في الدولة المدينة، قائلة إنها بالفعل السلالة الهندية التي تجتاح الدولة التي تقع جنوب شرق آسيا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكتب رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجريوال تغريدة أمس الثلاثاء بأن ما تسمى بــ"الطفرة السنغافورية الجديدة ضارة للغاية بالأطفال" ودعا الحكومة الإتحادية إلى وقف الرحلات على الفور مع الدولة الجزيرة الصغيرة لتفادي موجة ثالثة من العدوى.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان مساء أمس الثلاثاء في إشارة إلى تصريحات نشرتها صحيفة "هندوستان تايمز" وقناة "إن.دي.تي.في" الهنديتين "لا توجد حقيقة على الإطلاق في التأكيدات الواردة في التقارير".

وأضافت الوزارة "ليس هناك أي طفرة سنغافورية. فالسلالة السائدة في الكثير من حالات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة هي سلالة بي.1.617.2 " والتي نشأت في الهند".

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية السنغافورية، فيفيان بالاكريشنان في تغريدة له اليوم الأربعاء "يجب على السياسيين التمسك بالحقائق! ليس هناك طفرة سنغافورية".