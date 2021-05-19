 حركة حماس تعلن توجيه ضربات صاروخية لست قواعد عسكرية جوية إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة حماس تعلن توجيه ضربات صاروخية لست قواعد عسكرية جوية إسرائيلية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 6:51 ص

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء، أنها وجهت ضربات صاروخية لست قواعد جوية إسرائيلية، ردا على الغارات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الكتائب في بيان عبر صفحتها على الإنترنت أن القواعد التي استهدفتها هي حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون.

وكشفت الكتائب في وقت سابق أمس عن استخدامها صواريخ من طراز"كيو 20" في ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة عشرين آخرين في المجلس الإقليمي أشكول.

ودخلت موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومها العاشر، وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس ، بينما قتل 12 إسرائيليا.

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