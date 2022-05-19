انفصاليون في دونيتسك: احتجاز أكثر من نصف المقاتلين في آزوفستال

قال زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دينيس بوشيلين، للتلفزيون الروسي، اليوم الخميس، إنه جرى الآن احتجاز أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال للحديد.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء أن 959 مقاتلا أوكرانيا من آزوفستال قد استسلموا مطلع الأسبوع. ولم يرد تأكيد من الجانب الأوكراني لهذا العدد.



وقبل بدء إخلاء المصنع، قالت موسكو مؤخرا إنه كان هناك نحو 2500 شخص يتحصنون في مخابئ المصنع الشاسع، بينما قالت مصادر أوكرانية إن الرقم يبلغ ألفا رغم أنه لم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.



ولايزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو سوف توافق على مبادلة المقاتلين بأسرى حرب روس، مثلما يأمل المسؤولون الأوكرانيون.