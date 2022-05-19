 وفاة طالب إعدادي غرقا في ترعة بمركز السنطة - بوابة الشروق
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وفاة طالب إعدادي غرقا في ترعة بمركز السنطة

علاء شبل
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 1:16 م

شهدت قرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرع طالب بالإعدادي غرقا في ترعة القرية، أثناء الاستحمام بها، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز السنطة، يفيد بمصرع طالب غرقا في ترعة قرية تطاي بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهرى، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة القرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطالب بمساعدة الأهالي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.

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