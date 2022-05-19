أحمد حسام: التتويج ببطولة أفريقيا جاء لرد الاعتبار وشكرا لمجلس الإدارة

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أكد أحمد حسام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية جاء لرد الاعتبار بعد خسارة السوبر.

وقال أحمد حسام بعد فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي بنتيجة 29-28 بالنيجر: “بطولة ولا أروع كنا نتمناها جميعا لرد الاعتبار بعد خسارة السوبر الافريقي ومصالحة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور والجماهير”.

أضاف أحمد حسام: “منذ قدومي لنادى الزمالك وانا أشعر بأنني جزء من هذه المنظومة العظيمة وكنت أتمنى بصفة شخصية التتويج بهذه البطولة لإهدائها لأحمد مرتضى فهو من يستحق هذا الكأس الغالي”.