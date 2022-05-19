 مستشار ألمانيا يتوجه اليوم إلى هولندا لبحث الأزمة الأوكرانية وإمدادات الطاقة - بوابة الشروق
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مستشار ألمانيا يتوجه اليوم إلى هولندا لبحث الأزمة الأوكرانية وإمدادات الطاقة

د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 5:29 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 5:29 م


يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إلى هولندا في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يستقبل الملك فيليم ألكسندر المستشار الألماني في لاهاي، وسوف يلتقي شولتس هناك أيضا برئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

ومن المتوقع أن يتناول شولتس خلال المباحثات مع روته الحرب في أوكرانيا وتداعياتها بصفة خاصة.

وتعتزم ألمانيا وهولندا التعاون في تسليح أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة من طراز المدافع الحديثة ذاتية الحركة بي زد إتش 2000.

وسوف يتم خلال اللقاء بين شولتس وروته أيضا تناول موضوع إمدادات الطاقة.

يذكر أن هولندا تمتلك محطات للغاز المسال يمكن لألمانيا الاستفادة منها.

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