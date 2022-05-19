أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي، سيغسب عن مباراته الأولى أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن سبب غياب مبابي هو تراكم الإنذارات بعد أن حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مونيلية، والتي أقُيمت السبت الماضي، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي، وأن اللاعب سيتم توقيع عليه عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وأشارت ماركا أن وفقا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم فإن العقوبة التي ستقع على مبابي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع المقبل، ولهذا فإن مبابي متاح له المشاركة في مباراة بي أسي جي المقبلة أمام ميتز والتي ستُقام يوم السبت المقبل في ختام منافسات الدوري الفرنسي، والتي قد تشهد هذه المباراة توديع اللاعب لجماهير الفريق الباريسي.

وأتمت ماركا أنه بموجب تشريعات “الفيفا” في هذا الصدد، فإن العقوبات بالإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء على اللاعبين في الدوري الفرنسي تمتد لتشمل الدوري الإسباني، حال قرر اللاعب تغيير ناديه، ففي هذه الحالة لا يتم رفع الإيقاف عنه.

ومن المقرر، ان يكشف كيليان مبابي عن قراره النهائي بشأن الاستمرار مع باريس لمدة إضافية، أو الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الأيام القليلة المقبلة.