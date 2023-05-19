أعلن الديوان الأميرى القطرى، اليوم، مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، مدينة جدة السعودية، بعد ترؤسه وفد دولة قطر فى القمة العربية الـ32.



وجاء فى بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية: غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد، مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك فى أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.



وأضاف البيان: وقد بعث الأمير برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته فى أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيا أن تسهم نتائجها فى تعزيز العمل العربى المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولى عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء.



من جهته، قال مسئول عربى لوكالة "رويترز" للأنباء، إن أمير قطر لم يعقد أى اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة فى القمة، مشيرا إلى أن حضوره كان "زيارة مودة".



وأضاف المسئول أن الأمير غادر القمة قبل بدء كلمة الرئيس السورى بشار الأسد.



وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بأن "مصافحة تمت بين الرئيس الأسد وأمير قطر قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة، وتلا ذلك حديث جانبى بينهما".