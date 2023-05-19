ماذا قال ولي العهد السعودي خلال استقباله الرئيس الأوكراني؟

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن سلمان خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، نوه زيلينسكي بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، و وزير المالية محمد الجدعان.

واختتمت القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة "إعلان جدة"، بحسب ما أعلن ولي العهد السعودي بصفته رئيس القمة، وفق موقع قناة "العربية".

وأعلن ولي العهد السعودي اعتماد القرارت الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".

وانطلقت في جدة، عصر اليوم، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، وحضر زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.