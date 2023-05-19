رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى بناء تكتلٍ اقتصادي لاستثمار الموارد العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن التفاف العرب وتكاتفهم لا ينبغي أن يفهم أنه انعزال، بل أنه يزيد الدول العربية انفتاحا على جيرانها مجتمعين وكدول عربية منفردة، داعيا جامعة الدول العربية لتطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي من شأنه تعزيز اقتصاديات واستثمار موارد الدول العربية بأفضل وجه.

وقال السوداني- في كلمته خلال فعاليات القمة العربية الـ 32، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية- إن دولا عديدة لا تملك شيئا من العناصر المشتركة بين أعضائها استطاعت بناء تكتلات اقتصادية ناجحة، مؤكدا ضرورة أن تتحرى الدول العربية كل زوايا الترابط والتكامل الاقتصادي.

وذكر أن بلاده ستستضيف مؤتمرات عدة لوضع حجر الأساس للتعاون الاقتصادي منها: مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، كما تتهيأ بغداد لاحتضان مؤتمر طريق التنمية الذي سيعزز الروابط الجامعة للشعوب العربية.

وأعرب السوداني- في كلمته- عن ترحيبه بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي، مشيرا إلى أنها خطوة أكدت بلاده عليها ودعمتها منذ البداية لأهميتها على طريق إعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أهمية العمل العربي المشترك لاحتواء الخلافات، وضرورة عدم ترك السودان ينزلق إلى أتون الانشقاق والتناحر الداخلي، معربا عن ترحيبه بالمبادرات التي تدعو إلى وقف الاقتتال هناك، وعن أمله أيضا أن تنجح الجهود في تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار تحقيق محاولات السلام في اليمن.

كما جدد السوداني التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان من أجل تجاوز الظروف السياسية والاقتصادية.