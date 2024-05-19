فوز مركز معلومات مطروح بالمركز الأول في محور إدارات التحول الرقمي بالمحافظات لعام 2023

قال المهندس خالد إبراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة مطروح، إن مركز معلومات المحافظة فاز بالمركز الأول في محور تقييم مراكز المعلومات وإدارات التحول الرقمي بالمحافظات لعام 2023، والمركز الثاني في محور التجارب التنموية الناجحة عن تجربة "مشروع التمكين الاقتصادي للشباب بالمناطق الصحراوية".

ونوه مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ بمطروح، بأنه بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء سيتم العمل على توثيق التجارب التنموية الفائزة بالمسابقة لتعميمها على بقية المحافظات، وتشجيعا من مركز معلومات مجلس الوزراء، تم تكريم الفائزين من العاملين وفقا للقواعد المنظمة بالمسابقة.