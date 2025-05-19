مسئولون في باكستان والهند: وقف إطلاق النار غير محدد بمدة زمنية

أكد مسئولون من باكستان والهند، أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين البلدين بعد أيام من المواجهات العسكرية، غير محدد بمدة زمنية، واضعين بذلك حدا للتكهنات التي أشارت إلى أن وقف إطلاق النار سينتهي مطلع هذا الأسبوع في حال عدم تمديده.

واكتسبت الشائعات حول انتهاء مدة وقف إطلاق النار أمس الأحد زخما، بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أمام مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الخميس الماضي، بأن مديري العمليات العسكرية في كلا البلدين اتفقا، خلال مكالمة هاتفية جرت في 14 مايو، على تمديد وقف إطلاق النار حتى أمس الأحد الموافق 18 مايو، وفقا لما ذكرته صحيفة دون الباكستانية.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام على نطاق واسع بقرب انتهاء وقف إطلاق النار. إلا أن مسئولين من كلا الجانبين أوضحوا أمس الأحد أنه لم تكن هناك أي محادثات مقررة بين مديري العمليات العسكرية لذلك اليوم، وأن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه أصلا بوساطة دبلوماسية أمريكية مكثفة، لا يزال ساريا دون تحديد موعد لانتهائه.

وقال مسئول هندي: "لا يوجد تاريخ انتهاء لوقف الأعمال العدائية، كما تم التأكيد عليه في اتصال مديري العمليات العسكرية في 12 مايو"، مفندا التكهنات حول حدوث انهيار وشيك لوقف إطلاق النار.

ولم يصدر بيان رسمي من الجيش الباكستاني، لكن دبلوماسيا طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولا يرتبط بوعد زمني محدد لانتهائه. وأضاف أن مناقشات مديري العمليات العسكرية كانت تهدف إلى "جعل وقف إطلاق النار مستداما".

وكان قد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 10 مايو بعدما دخل الجيشان الهندي والباكستاني في واحدة من أخطر المواجهات بينهما منذ عقود، بعد أن شنت الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما قالت إنها مواقع تابعة لمسلحين متورطين في هجوم قُتل فيه 26 سائحا الشهر الماضي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وحملت باكستان المسئولية عن الهجوم، غير أن إسلام آباد نفت ذلك.

واضطلعت الولايات المتحدة، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بدور رئيسي في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بدعم من السعودية.