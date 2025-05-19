ملك بريطانيا يبعث برسالة دعم لبايدن بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا

بعث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، رسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أعرب فيها عن دعمه له بعد تشخيص إصابة بايدن بنوع خطير من سرطان البروستاتا.

وأعرب تشارلز، الذي لا يزال يخضع للعلاج من سرطان لم يكشف عن نوعه، عن أمنياته الطيبة لبايدن في أعقاب الأنباء التي ترددت عن حالته الصحية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتم تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستاتا، يوم الجمعة الماضي، حيث كشفت الفحوصات عن انتشار السرطان إلى عظامه.

ونشر بايدن، اليوم الاثنين، أول رسالة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان الطبي عن حالته، وقدم شكره لكل من أعرب عن حبه ودعمه له.

وغرد بايدن: "السرطان يؤثر فينا جميعا، ومثل الكثيرين منكم، جيل وأنا تعلمنا أن نكون أقوياء فى أوقات الشدائد.. شكرا لكم جميعا على حبكم ودعمكم لنا".