توريد أكثر من 169 ألف طن قمح لصوامع الفيوم

قال المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، إن صوامع المحافظة استقبلت 169 ألف 450 طن منذ الرابع من أبريل الماضي على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، والمستهدف أن توريده نحو 240 ألفا و917 طنا، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 18 إردبا، وتصل إلى 24 إردبا في بعض المناطق.

وأوضح أن محافظة الفيوم بها 3 صوامع بسعة إجمالية 145 ألف طن، موزعة على 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل، و25 ألف طن صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، بالإضافة إلى 9 شون، بسعة إجمالية 55 ألفا و300 طن، على مستوى المحافظة ليبلغ إجمالي السعة التخزينية على مستوى المحافظة 200 ألف و300 طن.