القوات الجنوبية الحكومية تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 6:47 ص

نقلت وسائل إعلام يمنية، الأربعاء، عن القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تأكيدها استقرار الأوضاع في حضرموت، وجاهزيتها للدفاع عن الجنوب.
 
وأوضحت المصادر، أن القوات الجنوبية الحكومية في حضرموت دعت المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف الشائعات، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

كما نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الجنوبية الحكومية تتابع المستجدات بمسؤولية عالية وجاهزية تامة".


وأضاف المصدر: "قضيتنا استعادة وطن وحقوق مشروعة، وليست حربا على أي سلطة".

وشددت القوات الجنوبية الحكومية على استعدادها "للدفاع عن تراب الجنوب بكل ما تملك".


