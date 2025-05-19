 المدير الفني لمنتخبات السباحة: لدينا أمل في ميداليتين أولمبيتين بلوس أنجلوس - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 5:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

المدير الفني لمنتخبات السباحة: لدينا أمل في ميداليتين أولمبيتين بلوس أنجلوس

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 5:21 م

عبّر محمد الدسوقي، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسباحة، عن سعادته بتتويج عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد الشباب، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، مؤكدًا أن هذه الذهبية هي الثانية له في تاريخ مشاركاته العالمية.

وتُوج عبد الرحمن سامح بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم المقامة بموناكو، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بزمن قدره 22.8 ثانية، متفوقًا على رقمه السابق البالغ 22.9 ثانية، وذلك ضمن استعداداته لحصد بطاقة التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف الدسوقي:" هذه الميدالية تمثل حافزًا قويًا لعبد الرحمن لمواصلة مشواره نحو التتويج بميدالية أولمبية في دورة لوس أنجلوس المقبلة."

وتابع:" عبد الرحمن من أكثر اللاعبين الموهوبين الذين تشرفت بتدريبهم، وأعتبره بمثابة ابني."

وأردف:" أتمنى أن يحقق ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس، كما فعل في أولمبياد الشباب عام 2018."

وأشار الدسوقي إلى أن إدراج سباق 50 متر فراشة ضمن المنافسات الأولمبية زاد من طموحات المنتخب، قائلًا:" بات لدينا أمل في حصد ميداليتين أولمبيتين: واحدة لفريدة عثمان، والأخرى لعبد الرحمن سامح."

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر، قائلًا:" أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، على دعمه الكبير والمستمر للاعبين وللجهاز الفني، وعلى دعمه الشخصي لي أيضًا."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك