المدير الفني لمنتخبات السباحة: لدينا أمل في ميداليتين أولمبيتين بلوس أنجلوس

عبّر محمد الدسوقي، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسباحة، عن سعادته بتتويج عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد الشباب، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، مؤكدًا أن هذه الذهبية هي الثانية له في تاريخ مشاركاته العالمية.

وتُوج عبد الرحمن سامح بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم المقامة بموناكو، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بزمن قدره 22.8 ثانية، متفوقًا على رقمه السابق البالغ 22.9 ثانية، وذلك ضمن استعداداته لحصد بطاقة التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف الدسوقي:" هذه الميدالية تمثل حافزًا قويًا لعبد الرحمن لمواصلة مشواره نحو التتويج بميدالية أولمبية في دورة لوس أنجلوس المقبلة."

وتابع:" عبد الرحمن من أكثر اللاعبين الموهوبين الذين تشرفت بتدريبهم، وأعتبره بمثابة ابني."

وأردف:" أتمنى أن يحقق ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس، كما فعل في أولمبياد الشباب عام 2018."

وأشار الدسوقي إلى أن إدراج سباق 50 متر فراشة ضمن المنافسات الأولمبية زاد من طموحات المنتخب، قائلًا:" بات لدينا أمل في حصد ميداليتين أولمبيتين: واحدة لفريدة عثمان، والأخرى لعبد الرحمن سامح."

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر، قائلًا:" أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، على دعمه الكبير والمستمر للاعبين وللجهاز الفني، وعلى دعمه الشخصي لي أيضًا."