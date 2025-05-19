سموتريش: لن نسمح بدخول المساعدات إلى غزة وسندمر ما تبقى من القطاع

أدلى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الإثنين، بتصريحات مثيرة للجدل، وصف فيها ما يجري منذ الأمس بـ«الجنون المطلق».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أكد سموتريش، رفضه القاطع لإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، طالما أنها قد تصل إلى حركة حماس، على حد تعبيره.

وأشار الوزير المتطرف إلى أن السياسات السابقة تجاه غزة «لن تتكرر»، قائلًا إن «ما سيتم إدخاله من مساعدات سيقتصر على الحد الأدنى من الغذاء والأدوية فقط».

وأضاف: «برأيي، لا يجب السماح بدخول حتى المياه إلى غزة ما لم يعد آخر أسير، لكننا نواجه ضغوطا دولية، وإذا استمررنا بهذا الشكل، فإن المجتمع الدولي قد يفرض علينا إنهاء الحرب».

ولفت إلى أن الجيش يعمل حاليًا على «تدمير ما تبقى من القطاع»، حتي يؤدي ذلك إلى «القضاء على حماس وإعادة الأسرى».

وفي ختام تصريحاته، قال سموتريتش إن سكان غزة سينتقلون أولاً إلى جنوب القطاع، ومن هناك إلى دول أخرى، في إشارة إلى مخططات ترحيل محتملة، لطالما أثارت رفضًا فلسطينيًا ودوليًا واسعًا.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأفاد مسئولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر (العوجة/نيتسانا)، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري على خلفية الضغوط الأمريكية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

وستدخل القافلة القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.



