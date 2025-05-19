 قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 2:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 2:16 م

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية القوافل الطبية والسكانية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية، ووسيلة فعالة لتقديم الخدمات الضرورية للفئات الأكثر احتياجا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وذكرت عازر فى بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بديوان عام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، نظمت قافلتين طبيتين مجانيتين بقريتي الفرنساوي وكوم النص التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين استفاد منها 500 مواطن.

وقدمت القوافل خدمات طبية متكاملة من خلال عيادات متعددة التخصصات شملت (الباطنة، الرمد، الأسنان، الجلدية، العظام، الأطفال) بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مجاناً وفحص عدد من الحالات وتحويلها لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك