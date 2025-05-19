قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية القوافل الطبية والسكانية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية، ووسيلة فعالة لتقديم الخدمات الضرورية للفئات الأكثر احتياجا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وذكرت عازر فى بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بديوان عام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، نظمت قافلتين طبيتين مجانيتين بقريتي الفرنساوي وكوم النص التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين استفاد منها 500 مواطن.

وقدمت القوافل خدمات طبية متكاملة من خلال عيادات متعددة التخصصات شملت (الباطنة، الرمد، الأسنان، الجلدية، العظام، الأطفال) بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مجاناً وفحص عدد من الحالات وتحويلها لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.