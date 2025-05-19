وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز، للحد من التلاعب وضمان توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، ومنع أي ممارسات احتكارية في الكميات أو الأسعار.

وذكرت عازر فى بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، شنت حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط: 3 محطات تمويل سيارات قامت بتجميع نحو 60 ألف لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعهم بالسوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، وخاصة المواد البترولية.