الثلاثاء 19 مايو 2026 9:40 م القاهرة
جوارديولا يعلق رسميًا على أنباء رحيله عن مانشستر سيتي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 9:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 9:22 م

علّق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لأول مرة على الأنباء التي ترددت حول رحيله عن النادي بعد موسم مميز من النجاحات.

ووفقًا لتقارير صحفية، من المقرر أن يتنحى جوارديولا عن منصبه بعد آخر مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد أستون فيلا يوم الأحد.

وقال جوارديولا في تصريح مقتضب لـ«سكاي سبورتس» قبل مواجهة بورنموث: «لا»، رداً على سؤال حول تأثير الأخبار الأخيرة على أدائه أو أداء الفريق.

وأشارت صحيفة «ميل سبورت» إلى أن مانشستر سيتي بدأ بإبلاغ الرعاة بأن الإعلان عن رحيل جوارديولا وشيك، وأن بعض المقربين من المدرب الإسباني كانوا على علم بالخبر مسبقًا.

ويعتبر جوارديولا البالغ من العمر 55 عامًا من أنجح المدربين في تاريخ النادي، إذ قاد الفريق إلى ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، منها أربعة متتالية، كما حقق أول لقب للفريق في دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن رحيله يوم الأحد، مع احتفالية تقدير إنجازاته يوم الاثنين على متن حافلة مكشوفة.


