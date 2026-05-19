مدرب غزل المحلة: ما يقدمه الفريق حاليًا هو امتداد لعمل علاء عبد العال

تحدث غزل المحلة أحمد خطاب، المدير الفني للفريق، عن فوز فريقه أمس على الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقال خطاب، في تصريحات إذاعية:" «أتمنى التوفيق لـ علاء عبد العال، فهذا نتاج مجهوداته، إذ قام ببناء فريق محترم، وصادفه سوء توفيق في بعض المباريات، وهو مدرب كبير وله كل الاحترام».

وأضاف: «كرة القدم بها متغيرات، ولديّ أسلوب مختلف عن أسلوب الفريق في المباريات الماضية، ولم أطلب أدوارًا كبيرة حتى لا يتسبب ذلك في انهيار الفريق، وأهدي الفوز على الاتحاد إلى مجلس إدارة المحلة وجمهوره العظيم».

وتابع: «نسعى إلى إنهاء الموسم بهذا الشكل حتى لا تحدث أي متغيرات بسبب ضيق الوقت، وبعد ذلك سيتغير الأسلوب وطريقة اللعب، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع نادي غزل المحلة».