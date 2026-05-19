متحف آدم حنين يفتح أبوابه مجانًا احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف، وبالتزامن مع الذكرى السادسة لرحيل الفنان التشكيلي المصري آدم حنين في 22 مايو، أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي فتح أبواب الزيارة مجانا للجمهور إلى متحف آدم حنين خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

ويُعد المتحف أحد أبرز الفضاءات الفنية التي توثق مسيرة آدم حنين الإبداعية، إذ افتُتح رسميا في يناير 2014، وصممته المعمارية سهير صالح، ليضم مجموعة متنوعة من أعمال الفنان التي تعكس تجربته الممتدة لأكثر من نصف قرن. وتتوزع المعروضات بين أعمال النحت والتصوير، إلى جانب دفاتر اسكتشات صغيرة تضم خواطره وملاحظاته الشخصية، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف على عالمه الفني والإنساني عن قرب.

كما يضم المتحف حديقة مفتوحة تحتوي على عدد من منحوتاته المنفذة بخامات الجرانيت والبرونز، في حين شُيد المبنى المكون من ثلاثة طوابق على الأرض نفسها التي عاش عليها الفنان في الحرانية، بعدما حرص بنفسه على إنشاء المتحف ليحتضن أعماله ومقتنياته الفنية.

وتستقبل إدارة المتحف الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بمقره الكائن في الحرانية على طريق سقارة.