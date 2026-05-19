معتمد جمال يفرض تعليمات صارمة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

وجه معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، تعليمات صارمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بضرورة التركيز التام خلال الاستعداد لمباراة الجولة الختامية أمام سيراميكا، والتي قد تحسم لقب الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، ويكفيه الفوز أو التعادل لحسم البطولة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

عقد جمال جلسات خاصة مع اللاعبين أثناء المعسكر، وركز خلالها على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وخاصة مواجهة نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، والتي انتهت بفوز الفريق الجزائري بركلات الترجيح.

كما شدد على لاعبي خط الدفاع والوسط الدفاعي بعدم التسرع في إنهاء الهجمات، وأهمية استغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر، مؤكدًا أن حصد نقطة واحدة سيضمن للزمالك التتويج باللقب دون الحاجة لانتظار نتائج منافسيه الأهلي وبيراميدز.