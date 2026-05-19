قدّمت فرقة "المهتر" التابعة لوزارة الدفاع التركية عرضا موسيقيا في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية الاثنين.

ويأتي العرض ضمن فعاليات "مسيرة اليوم التركي" التي تنظم هذا العام للمرة الثالثة والأربعين في نيويورك بتنسيق من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال قائد الفرقة العقيد دنيز أرجون، في حديث للأناضول، إن المهتر تمثل "صدى تاريخيا للجيش التركي البطل الممتد عبر القارات".

وأعرب أرجون عن سعادته بالاهتمام الذي لاقوه خلال العرض، مضيفا: "لاحظنا اهتماما كبيرا بنا، خاصة من الأتراك المقيمين هنا، وكذلك من جميع الموجودين في الميدان نظرا لكونه مكانا سياحيا".

من جانبه، شكر رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي جنيد يوكسل جميع من ساهموا بتنظيم العرض في ميدان تايمز.

بدورها أشارت النائبة جيدا بولونمز جانقيري، التي كانت من بين الحضور، إلى أن الاهتمام الذي حظيت به "مسيرة اليوم التركي" في نيويورك وعرض فرقة المهتر يرتبط بنجاح تركيا في سياستها الخارجية.

وأقيمت "مسيرة اليوم التركي" لأول مرة بالعام 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أسالا" الأرمنية الإرهابية، قبل أن تتحول إلى تقليد سنوي يعكس حضور الجالية التركية في الولايات المتحدة.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز وحدة وتضامن المجتمع التركي الأمريكي، إلى جانب توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية بين تركيا والولايات المتحدة.