جيش الاحتلال ينذر سكان 12 بلدة وقرية جنوب لبنان بالإخلاء الفوري تمهيدا لاستهدافها

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا لسكان 12 بلدة وقرية جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيدًا لاستهدافها.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن الإنذار يشمل قرى وبلدات: طورا، والنبطية التحتا، وحبوش، والبازورية، وطير دبا، وكفر حونة، وعين قانا، ولبايا، وجبشيت، والشهابية (طير زبنا)، وبرج الشمالي (صور)، وحومين الفوقا.

وزعم أن الجيش مضطر للعمل ضد حزب الله بقوة في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار، منوهًا أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة».

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن غارة جوية إسرائيلية بمسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، بالنبطية، أودت بحياة شخص.

كما قتلت غارة إسرائيلية شخصًا آخر بعد استهداف سيارته في بلدة حاروف، بالنبطية، وفقاً للوكالة.

وتعرضت بلدة بيت ياحون، في النبطية، أيضًا لقصف مدفعي متقطع.