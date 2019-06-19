رئيس جامعة بني سويف: صرف مكافآت النشر الدولي لـ418 باحثا على مستوى الجامعة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف عن صرف مكافآت النشر الدولي لـ418 باحثا على مستوى الجامعة والعلوم في الصدارة، من الأبحاث المقدمة في شهر يناير 2019.

جاء ذلك، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، ومديري مكاتب المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الجامعة إلى تفوق كلية العلوم في عدد الأبحاث الفائزة والتي وصلت إلى (210) بحث تم نشرهم في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع.

كما تفوقت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في عدد الباحثين المميزين والذين بلغ عددهم ثلاثة باحثين من إجمالي خمسة على مستوى الجامعة، كما بلغ عدد الباحثين الفائزين بعدد الاستشهادات المرجعية تسعة عشر باحثا.