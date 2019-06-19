وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للتأهب بعد عبور قارب كوري شمالي الحدود البحرية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، اليوم الأربعاء، إلى تشديد الاجراءات والتأهب وسط الانتقادات بأن قارب الصيد الكوري الشمالي الأخير دخل في المياه الكورية الجنوبية ووصل إلى الشاطئ دون اكتشافه.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن جونج وصفه، خلال اجتماع نصف سنوي لكبار القادة العسكريين، القضية بأنها وضع خطير للغاية، مطالبا بتشديد الاجراءات ووضع التدابير لمنع وقوع حادث مشابه في المستقبل.

وتصاعدت المخاوف والانتقادات بشأن الثغرات المحتملة في قدرات المراقبة البحرية للجيش بعد العثور على القارب الخشبي الذي كان يحمل على متنه 4 كوريين شماليين في مياه قريبة من جدار بحري للميناء في مدينة سامتشوك الساحلية بإقليم كانج وون صباح السبت الماضي.

ومن جهة أخرى، كشفت وزارة الوحدة في سول يوم أمس الثلاثاء، عن أن اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين اللذين تم إنقاذهما في البحر الشرقي في الأسبوع الماضي، عبرا عن رغبتهما في اللجوء إلى كوريا الجنوبية، في حين تم إرسال اثنين آخرين إلى الشمال حسب رغبتهما.