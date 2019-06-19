يقوم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، اليوم الأربعاء، بزيارة للعراق يبحث خلالها العلاقات الثنائیة بین البلدین وأبرز القضایا والمستجدات على الساحة الإقلیمیة.

وتعد الزیارة التى یقوم بھا أمير الكويت إلى العاصمة العراقیة ھى الثانیة له خلال تولیه مقالید الحكم إذ قام فى 29 مارس 2012 بترؤس وفد الكویت إلى اجتماع القمة العربیة التى عقدت فى بغداد آنذاك.

وتأتى الزیارة فى ظل التوترات والتطورات المتسارعة غیر المسبوقة التى تشھدھا المنطقة ولا سیما الأعمال التى استھدفت سلامة الامدادات النفطیة عبر تخریب وضرب السفن النفطیة والتجاریة المدنیة فى المیاه الإقلیمیة للامارات وبحر عمان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

ومن المقرر أن یلتقى أمیر الكويت، الذى یرافقه وفد حكومى رفیع المستوى، كل من الرئیس العراقى برھم صالح ورئیس الوزراء عادل عبدالمھدى ورئیس البرلمان محمد الحلبوسى.

من جهته، قال السفیر الكویتى لدى العراق سالم الزمانان، أمس، إن زیارة أمير الكويت إلى بغداد تاریخیة وتأتى تتویجا للعلاقات الوطیدة بین البلدین.

وأضاف الزمانان لوكالة الأنباء الكویتیة أن الزیارة تأتى كذلك ضمن الزیارات المتبادلة بین كبار المسئولین فى البلدین من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائیة فى شتى المجالات وتوطیدھا بالمصالح المشتركة، موضحا أن الزيارة تأتى استكمالا لدور الكویت الداعم لإعادة إعمار العراق.