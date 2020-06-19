 تسجيل 197 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في موريتانيا باجمالي 2866 - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2020 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تسجيل 197 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في موريتانيا باجمالي 2866

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:49 م

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية نقلا عن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية في الوزارة أنه وبعد إجراء 2543 فحصا تم تسجيل 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 4 حالت وفات وتعافي 103 مصابين ليصل إجمالي المتعافين إلى 653 مصابا، ويوجد 1866 مصابا في المشتشفيات وبلغ عدد الوفيات 102 شخص.

كما بلغ اجمالي الاصابات منذ مارس الماضي (تاريخ أول ظهور للفيروس في موريتناينا إلى 2621 مصابا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك