عمرو أديب: مصر بقت زي سويسرا في التحرش

وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية للمجتمع المصري في مكافحة ظاهرة التحرش، معقبًا: "مصر بقت زي سويسرا في التحرش".

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه لم يعد هناك آراء تحمل المرأة مسؤولية هذه الظاهرة بسبب ملابسها أو خروجها للشارع في توقيتات متأخرة، مؤكدًا أن كل من يرتكب يتم القبض عليه.

ورغم تأكيده أن المجتمع المصري ارتقى سريعًا في مواجهة التحرش، إلا أنه دعا المشرعين ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والمشايخ أن يلعبوا دورًا قويًّا في مكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف: «فيه شيوخ من إياهم لسه مصرين إن هذا حق الرجل وهي لا تستطيع التمنع عنه»، داعيًّا إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تساهم في التصدي للظاهرة.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست فقط سياسية لكن هناك حقوقًا كثيرة يجب مراعاتها والعمل على تحقيقها، مؤكدًا ضرورة العمل على توفير حياة سوية للمرأة واستغلال انتفاضة الرأي الجمعي المصري تجاه أي جريمة تحرش.

وأكد أن المجتمع المصري بأكمله أصبح على قلب رجل وامرأة واحدة لإدانة حوادث التحرش، كما أن القضاء يتحرك بسرعة لمواجهة أي حادثة، ما يُحدث حالة من الوهج الكبير في مواجهة الظاهرة.