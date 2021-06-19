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ذكر المعهد الأمريكي في تايوان أن نحو 5ر2 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تبرعت بها الولايات المتحدة سوف تصل تايوان غدا السبت.

وقال المعهد الذي يعمل كسفارة أمر واقع أمريكية بتايوان، في منشور عبر فيسبوك، في وقت متأخر من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، إنه "يتطلع إلى أن يصل تايوان غدا 5ر2 مليون جرعة من لقاح مودرنا تبرعت بها الحكومة الأمريكية".

وأضاف المعهد: "تشمل الشحنة 750 ألف جرعة أُعلن عنها في السادس من يونيو و75ر1 مليون جرعة إضافية".

وتم الإعلان عن التبرع بـ750 ألف جرعة لقاح كورونا لتايوان في السادس من يونيو خلال زيارة ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتايبيه.

وذكر المعهد الأمريكي في تايوان: "يعكس التبرع التزامنا تجاه تايوان كصديق موثوق وعضو من أسرة الديمقراطيات الدولية".

وسوف يمثل وصول 5ر2 مليون جرعة أمريكية الصنع غدا الأحد تخفيفا هائلا للضغط على برنامج التطعيم التايواني واسع النطاق وسط أسوأ تفشي لكوفيد-19.

وحتى اليوم السبت حصلت تايوان على نحو 35ر2 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. ويبلغ تعداد سكانها 6ر23 مليون نسمة.

ومنذ بدأت الجائحة، أعلنت تايوان عن تسجيل 13 ألفا و896 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا . ووصلت حصيلة الوفيات اليوم السبت 538 وفاة.