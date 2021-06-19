ألمانيا تتأهب لمواجهة حرائق الغابات مع حلول موجة حر شديدة

يسود قلق متزايد بشأن الخطر الذي تشكله حرائق غابات في المنطقة المحيطة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تشهد درجات حرارة صيفية مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وفي أكبر حريق حتى الآن هذا الموسم، تكافح 43 وحدة إطفاء اليوم السبت ألسنة لهب تغطي مساحة 10 هكتارات بالقرب من بوتسوف.



وقال مركز قيادة إقليمي إنه تم استدعاء المزيد من قوات الإطفاء للمساعدة، بما في ذلك مروحية لإلقاء المياه على الحرائق



وتأخذ السلطات في الاعتبار احتمال وجود خطر آخر متمثل في ذخائر مدفونة من الحرب العالمية الثانية، والتي يمكن أن تشتعل وتعرقل جهود احتواء الحريق.



وقالت وزارة البيئة، إن هناك مخاطر مرتفعة للغاية لحدوث حرائق غابات في جميع مقاطعات براندنبورج باستثناء ثلاث مناطق، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط بعض الأمطار في المنطقة في عطلة الأسبوع، ما قد يوفر بعض الراحة لجهود السيطرة على الحرائق، لكن هبوب الرياح قد يكون لها أيضا قدرة على تأجيج النيران.



وتشهد مناطق أخرى من ألمانيا موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة على طول مناطق ساحل بحر الشمال.