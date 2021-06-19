حسن روحاني يهنئ رئيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

زار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السيد إبراهيم رئيسي؛ لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشر.



وحسبما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية، صباح السبت، توجه روحاني، إلى مقر السلطة القضائية؛ لتهنئة رئيسي بالفوز في الانتخابات، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء مشاركة الشعب في الانتخابات، وانعكاساتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا الإيرانية، صباح السبت، فوز السيد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصوله عى 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90% من أصوات الناخبين.