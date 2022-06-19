صور لقاء زيلينسكي وماكرون تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا: لغة الجسد تبعث رسالة

تجديد حبس أجنبيين بتهمة الاتجار في المخدرات بالتجمع الأول 15 يوما

مصرع مسنة في انهيار جزئي لعقار بالجيزة.. والتحريات: صدر له قرار إزالة

إصابة 6 طلاب بجامعة سوهاج الجديدة إثر تصادم بين سيارة نقل وميكروباص وأتوبيس

حبس 5 متهمين بسرقة عدادات المياه من المنازل في المقطم