رئيس البرلمان العربي يشيد بنتائج القمة الثلاثية بين مصر والبحرين والأردن

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بنتائج ومخرجات القمة العربية الثلاثية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مشيرا إلى أنها تأتي من منطلق حرص القادة الثلاثة على تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجهه.

وأكد العسومي، في بيان اليوم الأحد، أن العلاقات الراسخة والمتجذرة التي تجمع الدول الثلاث على كافة المستويات تؤمن لشراكة استراتيجية وحجر أساس داعم وقوي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي، منوهاً بالدور المحوري والمهم الذي تتمتع به مصر والبحرين والأردن، والذي يعد لبنة حقيقية سوف تأخذ العلاقات العربية لآفاق أرحب وأوسع وسوف تكون نقطة انطلاق وارتكاز لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أن توحيد الرؤى والمواقف بين قادة الدول الثلاث والوقوف صفا واحدا سيساهم في حلحلة القضايا والأزمات العربية، ووقف التدخلات الخارجية بالمنطقة، داعياً الى ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية فيما يتعلق بالقضايا المحورية بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكافة الأزمات التي تؤثر على أمن واستقرار الدول العربية.