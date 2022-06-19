شرطة التموين تضبط 1284 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1284 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 2 طن "مكرونة - أرز و403 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (26,480 طن "دقيق أبيض - أرز - مكرونة - سكر حر - لحوم - أعلاف " - 20160 قطعة بسكويت - 3256 قطعة مستلزمات طبية - 52 عبوة سجائر).

كما تم ضبط 610 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 2100 طن دقيق بلدي مدعم وضبط 20 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (61,240 طن سكر تمويني - 500 كيلو جرام أسمدة مدعمة - 107212 عبوة زيت تمويني - 750 لتر سولار)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (92,320 طن – 107212 عبوة زيت تمويني - 3256 قطعة مستلزمات طبية - 750 لتر سولار - 52 عبوة سجائر - 20160 قطعة بسكويت).