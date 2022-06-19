جوتيريش: العنف الجنسي في النزاعات يُرهب السكان ويُدمر الأرواح

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع، ووصفه بأنه "يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات".

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي يُحتفل به يوم الأحد الموافق 19 من يونيو، أشار الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى أن الجناة نادرا ما يحاسبون على ما اقترفت أيديهم.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول :"إن الناجين هم الذين يتحملون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارة".

وقال: "إننا نقف متضامنين.. ندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية"، بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم للضحايا والمشردين المعرضين للاتجار والاستغلال الجنسي.

وشدد الأمين العام على أنه "مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد".