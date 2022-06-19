 قديروف: الإعلام الأوكراني يتجاهل نجاحات القوات الروسية إرضاء للغرب - بوابة الشروق
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قديروف: الإعلام الأوكراني يتجاهل نجاحات القوات الروسية إرضاء للغرب

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:44 م

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن وسائل الإعلام الأوكرانية تتجاهل التقدم الناجح الذي يحققه الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وكتب قديروف على "تيليجرام" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد: "تعتم وسائل الإعلام الأوكرانية على تقدم قواتنا الناجح وهذا أمر مفهوم، لأنك تحتاج إلى رسم صورة مواتية يقبلها الغرب، لكن الحقيقة غير ذلك".

وأشار قديروف في وقت سابق إلى "الخسائر الفادحة بين صفوف المرتزقة الأجانب في أوكرانيا".
ولفت إلى أن المرتزقة كانوا يفاخرون في بداية مارس الماضي بقيادتهم المتهورة للعربات المدرعة، أما الآن فهم "يعلنون بشكل يائس عن عجزهم".


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