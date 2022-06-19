شركات السياحة تحذر من أزمات تهدد موسم الحج هذا العام

الارتفاع الكبير فى الأسعار والاعتذار عن عدم أداء الفريضة ابرز المشكلات

كشف عدد من أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام أهمها الارتفاع الكبير فى أسعار الحج السياحى والذى وصل هذا العام إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى الاعتذارات عن أداء الحج هذا العام بسبب عدم قدرة البعض من الفائزين فى قرعة الحح السياحى على الالتزام بسداد الأسعار المحددة وكذلك تأخر الاعداد لموسم الحج وهو ما ساهم زيادة المشاكل التى تهدد الحج السياحة لهذا العام.

وستقدم اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة برئاسة سامسة سامى رئيس الادارة المركزية للرقابة على الشركات خلال الساعات القليلة القادمة تقريرا إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثارحول الزيادة التى طرأت على أسعار خدمات إقامة الحجاج بمنى وعرفات عن الأسعارالتى تم على أساسها تحديد أسعار برامج الحج السياحى التى تم إعلانها بضوابط الحج.

كما ستقدم اللجنة تصوراتها لوزير السياحة والأثار حول آلية توزيع تلك الزيادة الطارئة على البرنامج ما بين الحاج وشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام .

وقامت غالبية شركات السياحة بالحجزلحجاجها فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة فئة 5 نجوم قريبة من المسجد الحرام بمكة ومن المسجد النبوى بالمدينة المنورة ..ومن المقرر أن يحصل حجاج المستوى الإقتصادى خلال موسم الحج الحالى على سكن مميز للغاية هذا العام حيث سيتم تقديم وجبتين غذائتين يوميا لحجاج السياحة طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشف باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق عن أزمات عديدة تواجه الشركات المنظمة لرحلات الحج خلال الموسم الحالى بسب تأخر وزارة السياحة والاثار وغرفة شركات السياحة فى الاعداد المسبق والجيد للتعامل مع ملف السياحة الدينية كما مان المعتاد فى السابق

وأشار الى إعتذار عدد من الفائزين بقرعة الحج عن السفر لاداء مناسك الحج لهذا العام بسبب إرتفاع أسعار برامج الحج فى ظل الأزمات الإقتصادية التى يمر بها العالم حاليا والتى أثرت بالسلب على حياة سكان العالم ومنهم مصر..لافتا الى أنه بالرغم من فوز عدد من المواطنين بقرعة الحج الإ ان ظروفهم المالية لم تسمح لهم بدفع قيمة برامج الحج وهو ما دفعهم للإعتذار عن السفر والتنازل عن مقدم جدية الحجز الذى دفعوه عند التقدم.

وأضاف أنه مع الإرتفاع الكبير فى قيمة كافة الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتى وصلت إلى ما يزيد عن 200% عما كانت عليه قبل عامين ومع الزيادات السنوية فى أسعار تلك الخدمات فإنه من المتوقع ان يقل أعداد المصريين المتقدمين للحج خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 50% ممن تقدموا العام الجارى . مؤكدا أن اداء مناسك الحج بمصر سيكون مقصورا خلال السنوات المقبلة على الأغنياء وأصحاب الملايين فى ظل ارتفاع الأسعار".

وناشد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق اللجنة الوزارية العليا للحج بمصر والتى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالعمل من الأن مع السلطات السعودية للوصول لطريقة تضمن عدم إرتفاع أسعار الخدمات بهذا الشكل بما يحافظ على إتاحة اداء الحج للبسطاء ومحدودى الدخل، مشددا على ضرورة أن تقوم العليا للحج بالسفر مبكرا للمملكة العربية السعودية وإجراء التعاقدات بشكل مبكر حتى تحصل على أسعار أقل.

وأكد باسل السيسى ان السلطات السعودية تقدم خدمات غير مسبوقة للحجاج الإ ان أسعار الخدمات يجب ان يعاد النظر بها لإتاحة الفرصة لأكثر من مليار مسلم لأداء الحج وعدم قصر اداء الفريضة على ميسورى الحال والأغنياء فقط .

وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن حجاج السياحة لهذا العام وعددهم نحو 9200 حاج سيتم تقسيمهم وبنسب غير متساوية إلى جزئين منذ سفرهم من مصر وفقا لبرنامج الحج الذى وضعته كل شركة منظمة الجزء الأول سيتوجه من مصر مباشرة إلى مكة المكرمة والأخر سيتوجه إلى المدينة المنورة على ان يتقابل المجموعتان بمكة المكرمة إستعدادا لبدء مناسك الحج والتى تبدأ من يوم وقفة عرفات التى توافق يوم 9 ذو الحجة. مشيرا الى أنه بعد إنتهاء مناسك الحج تتبادل المجموعتين المواقع بحيث تذهب المجموعة التى بدأت بمكة إلى المدينة وهو نفس الحال بالنسبة للجزء الأخر.

وأشار الغمري إلى أن مساكن حجاج السياحة هذا العام ستكون متميزة حيث حجزت شركات السياحة لحجاجها فنادق مميزة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مشيرا إلى ان المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات جيدة للغاية.

وذكرت أن إقامة حجاج السياحة بفنادق مكة والمدينة تشمل تقديم وجبتين يوميا (إفطار وغداء - فطار وعشاء) سواء بوفية مفتوح أو وجبات معلبة ، فيما سيتحصل حجاج السياحة خلال إقامتهم بمخيمات منى وعرفات على 3 وجبات غذائية خلال الـ 4 أيام التى سيقيمون بها بتلك المخيمات.