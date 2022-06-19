تشتري خروف في العيد ولا تشترك في عجل؟ شعبة القصابين توضح الأفضل للمواطنين

قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة في أسعار اللحوم مستمرة على مدار السنة، خلال العامين الماضيين، منوهًا إلى أن الأمر يرجع إلى زيادة سعر الدولار وأسعار الأعلاف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن أكثر من 90% من منتجات الأعلاف مستوردة، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار اللحوم في الفترة العادية، مرتبطة بزيادة الطلب على شراء الأعلاف.



وعن الأفضل بالنسبة للمواطن في عيد الأضحى سواء شراء خروف أم الاشتراك مع الآخرين في ذبح عجل، أوضح أن الأفضل الاشتراك في عجل؛ لأن اللحوم التي يحصل عليها المواطن في تلك الحالة أكبر مما يحصل عليها من الخروف.



وذكر نائب رئيس شعبة القصابين، أن متوسط أسعار العجول يتراوح ما بين 30 ألفًا إلى 40 ألف جنيه، باختلاف المنطقة التي يشتري منها المواطن، قائلًا إن سعر الخروف يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.



وأشار إلى أن «نسبة البيع والشراء للحوم وصلت إلى 30% في المحلات، خلال آخر أسبوعين من رمضان والفترة الماضية؛ نتيجة ارتفاع الأسعار»، قائلًا إن حل المشكلة الخاصة بزيادة السعر، يكمن في زراعة العلف الذي تأكله المواشي.