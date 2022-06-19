ضبط المتهمين بخطف حقيبة سيدة في أسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين باستقلال دراجة نارية بدون لوحات وخطف حقيبة يد من سيدة بأسيوط، وذلك عقب تداول الواقعة على فيسبوك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وقيامهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية" والحقيبة وبداخلها (جزء من المبلغ المالى، بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها، كروت الائتمانية والمتعلقات الشخصية).

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" بقصد السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.