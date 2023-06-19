أنشيلوتي مديرا فنيا للبرازيل الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن اتفاق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني لتولي قيادة «السامبا» بداية من يونيو العام المقبل 2024.

حيث ينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2024.

وارتبط اسم أنشيلوتي بمنتخب البرازيل منذ رحيل المدرب، تيتي، عن منتخب البرازيل عقب انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022، لكن المدير الفني لنادي ريال مدريد كان واضحًا في تصريحاته بأنه يريد الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» حتى نهاية عقده أو إقالته من النادي.

لكن تصريحات أنشيلوتي لم تغير أي شيء داخل الاتحاد البرازيلي الذي يريد التعاقد مع الإيطالي مع استمرار المدرب المؤقت، رامون مينيزيس، الذي قاد السامبا لفوز كبير على غينيا وديًا بنتيجة 4-1.

ووفقًا لـ شبكة «جلوبو» البرازيلية، أكدت أن الاتحاد البرازيلي توصل لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي بالفعل، على أن يتولى قيادة منتخب البرازيل بداية من يونيو 2024 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ويخطط الاتحاد البرازيلي للإعلان رسميًا عن التعاقد مع أنشيلوتي في يناير المقبل، عندما يكون الأمر قانونيًا مع بقاء 6 أشهر على نهاية عقد الايطالي.



وأشارت التقارير إلى أن أنشيلوتي سيختار شخصًا ما في أوروبا لمتابعة الأمور قي البرازيل حتى موعد وصوله إلى العاصمة ريو دي جانيرو.