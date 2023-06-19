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ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 1:43 م

سجل اليوان الصيني، ارتفاعا ملموسا أمام الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، بحسب نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الدولار تراجع بمقدار 88 بيب إلى 1201ر7 يوان اليوم، وفقا للسعر الاسترشادي المركزي، في حين تسمح الصين بمساحة حركة قدرها 2% صعودا أو هبوطا لسعر الصرف مقارنة بالسعر الاسترشادي في التعاملات الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم 89 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال آلية الشراء العكسي لمدة 7 أيام.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


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