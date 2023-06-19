ارتفعت أسعار الخضروات مع بداية تعاملات اليوم، فيما استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 19 يونيو 2023.



جاءت أسعار الخضروات كالآتي:



ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وصعد استقرت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

وارتفعت سعر البصل جنيها ليتراوح بين 8.5 إلى 13.5 جنيه.

ارتفعت أسعار الكوسة 2 جنيها لتتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها.

ارتفع سعر الجزر جنيها ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما تتراوح بين 12 إلى 15 جنيها بزيادة 1 جنيه.

وارتفعت أسعار الباذنجان جنيها واحدا لتتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح ما بين 7 إلى 12 جنيها.

وسجلت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.



وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وانخفض سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح المصري ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وسجلت أسعار المانجا البلدي ما يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.