قناة تركية: توقعات بحضور وزير الخارجية الإيراني اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت

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من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر في مدينة اسطنبول بعد غد السبت، حسبما أفادت قناة " إن تي في" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تفصح عنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القناة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يلقى كلمة خلال الاجتماع.

وأضافت القناة أن من المقرر عقد جلسة خاصة بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران.

كانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد علمت من دوائر دبلوماسية أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي يعتزمون لقاء عراقجي في جنيف غدا الجمعة.