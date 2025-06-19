التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لشغل 4677 وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية من العاملين بالحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع ٤٦٧٧ في وظيفة معلم مساعد مادة االدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

وأكد رئيس الجهاز، نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة، اعتبارا من يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة:

https://jobs.caoa.gov.eg.