الثانية على الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء: نفسي أبقى أشهر مصممة أزياء

عمّت الفرحة منزل الطالبة آية أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي الأزهري، بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب سيناء في الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وأعربت آية عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تفوقها كان نتيجة اجتهاد مستمر وتخطيط جيد، رغم تغيبها المتكرر عن الدراسة بسبب ظروف صحية. وأضافت أنها كانت تضع جدولًا يوميًا للمذاكرة، وتحرص على الالتزام به.

وأشارت إلى أنها تبدأ يومها بتلاوة القرآن الكريم، لما يمنحها من طاقة إيجابية واستقرار نفسي يساعدها على المذاكرة، مؤكدة أن والدَيها كانا أكبر داعم لها، إلى جانب دعم معلميها ومساندتهم المستمرة.

وكشفت آية عن حلمها بأن تصبح أشهر مصممة أزياء، لما تمتلكه من موهبة فنية وشغف بهذا المجال، مؤكدة أنها تجد سعادتها في ممارسة هذا النوع من الإبداع، كما تطمح لأن تصبح دكتورة جامعية، تحقيقًا لحلم والديها.

وقدمت آية نصائح لزملائها من الطلاب المقبلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، أهمها: تنظيم الوقت، المذاكرة أولًا بأول، وتخصيص وقت بعد صلاة الفجر للدراسة، باعتباره أنسب وقت للاستيعاب.

من جانبها، قالت والدتها إنها كانت تتوقع تفوق نجلتها، خاصة أنها اعتادت على الاجتهاد والالتزام منذ سنوات، مضيفة أنها هادئة الطباع ومطيعة، وتصر دائمًا على تحقيق طموحها.

كما عبّر والدها عن فرحته الكبيرة بنجاحها، مؤكدًا أنها متفوقة منذ المرحلة الابتدائية، وتحافظ دائمًا على مستواها العلمي بإصرار وعزيمة.